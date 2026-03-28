Der Lord ist ein Symbol, dessen Strahlkraft weit über das Bierdorf hinausreicht. Bestrebungen, ihn zu vertreiben, sorgen für Unruhe.

Das Bierdorf ist in heller Aufregung. Seit vor einer Woche auf der Titelseite der RHEINPFALZ zu lesen war „Der Lord muss fort“, kommt Bellheim nicht mehr zur Ruhe. Die Volksseele kocht. Durch die sozialen Medien wirbelt ein bescheidener Sturm. Und dann schüttet ausgerechnet Roald Pauli, Chef und Lordsiegelhopfenbewahrer der Brauerei Park & Bellheimer, noch Bier ins Feuer: „Natürlich muss Lord fort, das flüssige, das Lord Pils. Dafür wurde es mit viel Aufwand gebraut und in für viel Geld angeschaffte Fässer und Flaschen abgefüllt.“ Beschwichtigend geht es in der nie von ihm verschickten Pressemitteilung weiter: „Aber der Bellheimer Lord, die Identifikationsfigur meiner Brauerei, der Gemeinde Bellheim und deren Vereinswelt, der muss bleiben.“

Doch einige wollen dem Frieden partout nicht glauben, wollen sich nicht besänftigen lassen, wollen weiterhin Verrat wittern. Der amtierende Lord persönlich, Marco II. Schmitt, versucht in einer so nie von ihm abgegebenen Erklärung darzustellen, dass der Bellheimer Lord eine ganz andere Tradition hat, als die Lords, die die britische Regierung gerne loshaben möchte. Das geht demnach schon mal los mit der Dauer der Tradition: In England ist von über 800 Jahren die Rede, in Bellheim ist es gerade mal ein Vierteljahrhundert. – Vielleicht denkt man hier in 775 Jahren auch anders. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser den Spiegelbach hinunter. – Außerdem trägt ein Bellheimer Lord, anders als sein englisches Pendant, diesen Titel nicht von Geburt an. Vielmehr wird der Titel im Bierdorf normalerweise in einem offenkundig nicht urdemokratischen Prozess für ein Jahr verliehen, bevor der Nachfolger traditionell beim Bockbierfest im Spätjahr ins Amt kommt. In dieses Amt kommen Leistungsträger, also engagierte Bürger, Ehrenamtler.

Nach ihrer Zeit als Lord werden die Würdenträger dann Mitglied im Lord-Club – auf Lebenszeit! Um sich ehrenamtlich zu betätigen. So mancher der Ehemaligen sitzt zwar auch im Gemeinderat, und das schon eine ganze Weile, aber trotzdem nur so lange, wie der Wähler das will. Und anders als so ein britischer Peer verfügt der Bellheimer Lord – Ausnahmen bestätigen vielleicht die Regel – über keine ausgedehnten Ländereien und Reichtümer, bestenfalls über Bier und viele Krüge mit seinem Bild darauf, die die Brauerei als mögliche Gastgeschenke bei repräsentativen Besuchen zur Verfügung stellt. Weitreichende Entscheidungen muss der Bellheimer Lord auch nicht treffen, wenn man von der Planung seiner vielen Termine einmal absieht und was davon wie den Weg in die sozialen Medien findet. Die Garderobe ist nämlich strikt vorgegeben: Frack und Zylinder sind Pflicht.

Darüber hinaus sind die Bellheimer Lords geistig voll auf der Höhe. Eine Eigenschaft, die Kritiker so manchem betagten englischen Lord hinter vorgehaltener Hand gerne absprechen. So ist die Behauptung, dass die Ampelmännchen in Lordgestalt an Bellheims einziger Ampelkreuzung eigens für den Bellheimer Lord angebracht wurden, damit er weiß, wann er dort gehen oder stehen bleiben muss, nichts als bösartiges Gerede. Und auch deshalb ja, der Lord muss bleiben – zumindest in Bellheim. Und wer weiß, vielleicht bekommt er ja bald Besuch von politisch Verfolgten von der Insel. Das wäre mal eine Geschichte.

Ein schönes Wochenende