Die Tanzsportgemeinschaft Bellheim sucht nach Auswegen aus der finanziellen Krise, die die Corona-Pandemie mit ihren Ausfällen verursacht hat. Die Lockerungen ermöglichen jetzt ein kleines Open-Air-Sommer-Festival mit sechs Bands an sechs Tagen. Damit hofft der Verein, wenigstens einen Teil der entgangenen Einnahmen ausgleichen zu können. „Die Corona Pandemie hat die TSG und KG Bellheim schwer getroffen“, sagt Vorsitzender Gerald Bleimaier. „Inmitten der Süddeutschen Meisterschaften im Karnevalistischen Tanzsport wurde die Veranstaltung untersagt. Dadurch gelangte der Verein in finanzielle Schieflage. Auch der Festival-Sommer in Deutschland ist dieses Jahr ausgefallen.“ Durch die Lockerungen sei der Verein nun in der Lage ein Sechs-Tages-Programm auf die Beine zu stellen. „An gleich zwei Wochenenden bieten wir ein abwechslungsreiches Programm aus regionalen Bands, Bands die extra noch mal die Bühne betreten und sehr renommierten Künstlern, bekannt aus Radio und Fernsehen“, kündigt Bleimaier an.

Zu den Musik-Highlights auf dem Bellheimer Marktplatz (Kerweplatz) zählen die Auftritte der „Deafen Goblins“, „Beat Brothers“ oder auch der „Teachers“. Gastgeber ist die Tanzsportgemeinschaft Bellheim. Tickets gibt es unter www.ws-audio.de.

Zeitplan