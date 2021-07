Das Glasfasernetz wird ausgebaut. Viele Bellheimer haben einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser unterzeichnet und damit die erforderliche Quote für den Ort erreicht, teilt das Unternehmen mit. Die Planungsphase der Tiefbauarbeiten sei gestartet. Nachdem der PoP (Point of Presence), also die Hauptverteilstation des Netzes festgelegt ist, werde mit dem Tiefbau begonnen und die einzelnen Glasfaserleitungen bis ins Haus verlegt. Alle Vertragspartner würden informiert, wie es weiter geht. Interessierte könnten sich letztmals am Donnerstag und Freitag, 15. bis 16. Juli, 10 bis 19 Uhr, sowie am Samstag, 17. Juli, 10 bis 15 Uhr, im Deutsche- Glasfaser-Servicepunkt in der Hauptstraße 139 informieren und einen Vertrag unterschreiben. Danach werde der Servicepunkt zumindest vorerst geschlossen. Zudem gebe es unter der Rufnummer 02861 890 60 940 montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr, kostenlos Auskunft zum Ausbauprojekt. Weitere Infos auch unter www.deutsche-glasfaser.de.