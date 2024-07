Das Schloss Friedrichsbühl, das einst bei Bellheim stand, soll eine virtuelle Renaissance erleben. Mit rund 41.200 Euro aus EU-Mitteln unterstützt das Land das Leader-Vorhaben.

Es heißt „Touristische Inwertsetzung des ehemaligen Schlosses Friedrichsbühl in Bellheim“, wurde von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Vom Rhein zum Wein“ initiiert und soll insgesamt rund 55.000 Euro kosten.

Bei der symbolischen Übergabe des Zuwendungsbescheides am Montag im Bellheimer Rathaus lobte Landwirtschaftsstaatssekretär Andy Becht (FDP) die Akteure. „Durch das Projekt wird ein Stück historisches Erbe der Region erhalten.“ Die Kombination aus einer maßstabsgetreuen Replik des Renaissanceportals mit neuen innovativen Anwendungen werde eine Attraktion für Einheimische und Touristen, so Becht. Auch jüngeren Gästen oder mobilitätseingeschränkten Menschen könne damit Geschichte und Kultur näher gebracht werden. Das Vorhaben reihe sich sehr gut in bestehende touristische Projekte der Südpfalz ein und werte damit dieses Kultur- und Naherholungsgebiet insgesamt auf.

Torbogen-Nachbau

Das Leader-Vorhaben sieht vor, das Portal des 1552 erbauten Renaissanceschlosses Friedrichsbühl 1:1 an der ursprünglichen Stelle im Wald nachzubilden und eine virtuelle Rekonstruktion des Schlosses mittels Technik sichtbar zu machen. Neben Touristen soll es auch Schulklassen anlocken.

Die Lokale Aktionsgruppe Vom Rhein zum Wein ist eine von 21 LAG im Land. Sie besteht aus den Verbandsgemeinden Bellheim, Edenkoben, Lingenfeld, Maikammer und Rülzheim sowie der Stadt Germersheim. Von 2023 bis 2027 stehen der LAG 2,125 Millionen Euro zur Verfügung.

Leader steht für „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“ (Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft).