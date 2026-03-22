Florian Bellaire (CDU) gewinnt bei seiner ersten Kandidatur das Direktmandat deutlich. Die SPD verliert, die AfD verdoppelt ihr Zweitstimmen-Ergebnis.

Die CDU hat im Wahlkreis Wörth das Rennen gemacht: Mit 31,1 Prozent (Stand 23 Uhr) liegt sie bei den Zweitstimmen vor der SPD (25,8) und der AfD (22,9). Florian Bellaire (CDU) gewinnt mit großem Vorsprung das Direktmandat in seinem Wahlkreis, zu dem die Verbandsgemeinden Hagenbach, Jockgrim, Rülzheim und die Stadt Wörth gehören. Um 23 Uhr waren 50 von 51 Wahlbezirken ausgezählt. Nur ein Ergebnis aus einem Stimmbezirk in Jockgrim fehlte.

Der 40-jährige Bellaire ist zwar bereits Abgeordneter in Mainz, musste sich aber zum ersten Mal einer Landtagswahl stellen. Denn er war im Dezember 2024 auf Martin Brandl nachgerückt, der 2021 ebenfalls das Direktmandat für die CDU holte, später aber als Landrat in die Kreispolitik wechselte. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein so gutes Ergebnis erreichen kann“, sagt Florian Bellaire am Sonntagabend, als klar wird, dass er 37,3 Prozent der Erststimmen in seinem Wahlkreis bekommen hat. „Es ist wirklich toll. Wir feiern.“ Die Ergebnisse hat er mit Wahlhelfern, Unterstützern und der Familie in der Polderscheune in Neupotz, seinem Heimatort, verfolgt.

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Es sei von Anfang an klar gewesen, dass er dem nächsten Landtag nur sicher angehöre, wenn er das Direktmandat gewinnt, sagt Bellaire. Denn sein Listenplatz – er stand auf Rang 37 – sei recht aussichtslos gewesen. „Es war mein einziges Blatt, was ich hatte.“ Glücklich ist der Neupotzer natürlich auch darüber, dass die CDU stärkste Kraft im Wahlkreis und im Land wurde. „Wir haben in den letzten Wochen alles gegeben“, sagt er. Im Wahlkampf sei zu spüren gewesen, dass der CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder bei den Leuten punkten könne. Fazit des Neupotzers: „Es war ein gelungener Abend. Rundum.“

Alles auf das Direktmandat setzen, musste SPD-Konkurrentin Katrin Rehak-Nitsche nicht. Die 48-Jährige liegt mit 22,4 Prozent der Erststimmen nur auf Platz 2, wird aber über die Liste (Platz 10) in den neuen Landtag einziehen. Natürlich sei sie vom Wahlergebnis enttäuscht. „Wir haben alles gegeben. Die SPD ist im Wahlkreis immer präsent, nicht nur im Wahlkampf. Dass wir dennoch kein besseres Ergebnis erzielt haben, schmerzt“, sagt Rehak-Nitsche. Dass sie persönlich schlechter als vor fünf Jahren abgeschnitten hat, führt sie auf die besonderen Umstände der Wahl zurück. „Ich glaube bei dieser Wahl wurde nicht so sehr über die Menschen vor Ort abgestimmt, hier haben bundes- aber auch weltpolitische Themen eine Rolle gespielt“, meint sie. Als Beispiel nennt sie die hohen Spritpreise, auf die sie überall angesprochen werde.

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Die SPD hat im Wahlkreis gegenüber der Landtagswahl 2021 deutlich an Stimmen verloren. Die AfD hingegen hat ihren Zweitstimmen-Anteil verdoppelt. Sie liegt an dritter Stelle. Es gibt nur ein einziges „rotes“ Fleckchen im Wahlkreis: In der Stadt Wörth mit Schaidt und Maximiliansau haben die Sozialdemokraten die Nase vorn.