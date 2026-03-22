Dass Florian Bellaire (CDU) den Wahlkreis 52 mit so großem Vorsprung gewinnen würde, war nicht zu erwarten.

Die Messlatte war hoch, aber Florian Bellaire hat die Herausforderung mit Bravour bestanden: Mit 37,3 Prozent der Erststimmen hat der Christdemokrat den Wahlkreis 52 gewonnen. Im Dezember 2024 ist der Neupotzer für Martin Brandl in den Landtag nachgerückt. Der heutige Landrat hatte 2021 den Wahlkreis mit 39,9 Prozent der Stimmen gewonnen. Tolles Ergebnis, aber keine Überraschung, schließlich war Brandl schon lange bekannt, seine Stimme hatte weit über die Kreisgrenzen hinaus Gewicht. Bei Bellaire sah das nun ganz anders aus, er musste sich erst bekannt machen. Er hat einen engagierten Wahlkampf geführt, das hat der Wähler honoriert.

Dass Katrin Rehak-Nitsche (SPD) den Wiedereinzug in den Landtag schaffen würde, war dank des sicheren Listenplatzes 10 klar. Aber nur 22,4 Prozent der Erststimmen – das muss für sie eine Enttäuschung sein. 2021 hatten noch 27 Prozent der Wähler für sie votiert. Das Ergebnis passt in ein ernüchterndes Ergebnis für ihre Partei. Die SPD ist im Abwärtstrend, auch im südlichsten Zipfel der Pfalz.