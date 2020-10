Im Rahmen des Licht-Test-Tages kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Wörth am Dienstag zwischen 8 und 9.30 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Höhe des Bahnhofs diverse Fahrzeuge hinsichtlich der Funktion ihrer Beleuchtungseinrichtungen. Zwölf Autofahrern wurde wegen mangelhafter Beleuchtung ihres Fahrzeugs ein Mängelbericht ausgestellt, so die Bilanz der Beamten.