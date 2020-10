„Straßenlampen brennen die ganze Nacht“, lautete eine Meldung der RHEINPFALZ Ende Oktober 1971. Wie damals berichtet wurde, war es in der Germersheimer Innenstadt mit dem Beginn der dunkleren Jahreszeit über Wochen zur Belästigung von Fußgängern gekommen, so dass man beschlossen hatte, die Straßenbeleuchtung zur Sicherheit von Passanten die ganze Nacht über in Betrieb zu lassen.