Einen beleidigenden Schriftzug sprühten Unbekannte zwischen Donnerstagabend gegen 20 Uhr und Freitagmorgen um 8 Uhr an eine Grundstücksmauer in der Hoppelgasse in Rülzheim. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen