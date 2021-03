Nachdem ein zunächst unbekannter Mann am vergangenen Donnerstag am Rheinstettener Epplesee ein 13-jähriges Mädchen mit sexuellem Hintergrund angesprochen hatte, gelang es Beamten der Kriminalpolizei Karlsruhe am Dienstag, gegen 14 Uhr, einen 56-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Das Mädchen hatte den Mann sehr gut beschrieben, vor allem das von ihm benutzte Fahrrad. Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich Polizeiangaben zufolge um einen 56-Jährigen aus Karlsruhe, der offenbar psychische Probleme hat. Die Ermittlungen des für Sexualdelikte zuständigen Dezernats der Kriminalpolizei, ob der Mann eventuell für weitere Straftaten in Betracht kommt, dauern an.