Wegen der Bauarbeiten in der Bellheimer Hauptstraße und Beschwerden von Anwohnern überwacht die Polizei immer wieder das Durchfahrtsverbot in der Oberwiesenstraße – diesmal am Freitagmorgen. Bei dieser Kontrolle wurde gegen 11.15 Uhr bei einem 47-jährigen Autofahrer betäubungsmitteltypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.