In der Nacht zum Montag wurde in der Karl-Silbernagel-Straße in Bellheim ein 21-jähriger Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte. Ein Urintest reagierte positiv auf Betäubungsmittel, heißt es im Polizeibericht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert.