Die Ortsgemeinde Lingenfeld wird Mitglied im „Klimabündnis e. V. – Städtenetzwerk für gerechten Klimaschutz“. Die Fraktion Bündnis 90/Grüne hatte dies beantragt, um von dem europaweiten Netzwerk, bestehend aus 1840 Mitgliedern in 27 Ländern, profitieren zu können. In Deutschland sind 552 Kommunen und Körperschaften Mitglied, in Rheinland-Pfalz 31 sowie das Land selbst. Wie Geschäftsführer Thomas Brose in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung erläuterte, sind Klimagerechtigkeit mit dem Schutz indigener Völker und der Umgang mit Energie wichtige Themen. In Lingenfeld hofft man, mit Hilfe des Netzwerks lokale Maßnahmen zum Klimaschutz vornehmen zu können. Die Mitgliedschaft würde die Ortsgemeinde 231 Euro im Jahr kosten.