Schwere Verletzungen zog sich eine 60 Jahre alte Fahrradfahrerin zu, als sie am Dienstagnachmittag von einem Autofahrer übersehen wurde. Laut Polizei fuhr der 33 Jahre alte Unfallverursacher kurz nach 15 Uhr auf der Amalienstraße in Richtung Karlstraße. Er beabsichtigte, mit seinem Auto in eine Parkbucht einzufahren. Hierfür bremste er seinen Opel Vivaro bis zum Stillstand ab. Beim anschließenden Zurücksetzen kollidierte er mit der sich von hinten nähernden 60-jährigen Radlerin. Durch den Zusammenstoß koam die Frau zu Fall und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.