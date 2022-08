Eigentlich wollte er nur Unkraut entfernen: Am Montagmittag gegen 12 Uhr hat ein Mann in Schwegenheim einen Brand verursacht. Nach Polizeiangaben hat der Mann einen Bunsenbrenner zu Hilfe genommen, um unliebsamen Gewächsen den Garaus zu machen. Dabei griffen Funken jedoch auf einen angrenzenden Strauch sowie ein Wohnhaus über. Der Mann konnte den Brand zum Glück noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Am Strauch und am Haus entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Mann ein.