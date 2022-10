Am Dienstag ist das Planspiel Börse der Sparkasse gestartet. Spielende ist am 31. Januar 2023. Nachmelden kann man noch bis 16. November.

Aus der Südpfalz mit dabei sind zehn Schulen mit 57 Teams und rund 180 Spielerinnen und Spielern. Die meisten, 53, kommen nach Mitteilung der Sparkasse Südpfalz vom Goethe-Gymnasium Germersheim, gefolgt von 40 Börsianern der Berufsbildenden Schule Landau. Als digitales Lernprojekt könne das Planspiel Börse überall gespielt werden. Ob im Klassenzimmer, in den Ferien, zu Hause oder im Büro – als Zugang stünden in diesem Jahr eine App (für IOS und Android) und eine Webversion zur Verfügung. Nach der Registrierung könnten die Teilnehmenden mit einem virtuellen Startguthaben von 50.000 Euro risikolos und spielerisch die Marktmechanismen des Börsenhandels kennenlernen. Dazu gebe es eine breite Auswahl an Wertpapieren, die fiktiv, aber zu realen Kursen der Börse Stuttgart, im Spiel gehandelt werden können. Darüber hinaus würden Informationen zur aktuellen Wirtschaftslage, den Wertpapieren und Kursen bereitgestellt. Über interaktive Lernquizze könnten so das Wirtschafts- und Börsenwissen erweitert und gefestigt werden. Auch auf den Social-Media-Kanälen gebe es regelmäßig interessante Informationen sowie vier Gewinnspiele für alle Mitspielenden.

Am Ende des Planspiels Börse gibt es Preise zu gewinnen. Berücksichtigt werde dabei nicht nur der Depotgesamtwert, sondern auch der Nachhaltigkeitswert der Aktien. Alle Bundessieger dürfen sich außerdem auf die große nationale und europäische Siegergala im Frühjahr 2023 in Berlin freuen.

Info

www.sparkasse-suedpfalz.de/de/home/aktionen/planspiel-boerse.html