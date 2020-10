Am Dienstagabend entdeckte eine 53-jährige Spaziergängerin mit ihrem Hund einen sogenannten Giftköder. Dieser lag auf einem Weg parallel zur Bahnhofstraße in Bellheim. Das präparierte Fleischstück wurde sichergestellt und wird nun untersucht, teilt die Polizei mit. Zeugen, die ähnliche Entdeckungen gemacht haben, sollen sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de melden.