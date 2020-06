Unter dem Motto „Handkees fer dehäm“ bietet der FC Lustadt am Donnerstag, 11. Juni (Fronleichnam), ab 10 Uhr auf seinem Sportgelände zum zweiten Mal einen Handkeesverkauf an. Dieses Mal gibt es Handkeesbrot (komplett), Butterbrot mit Handkees, Brot mit weißem Käse sowie Radieschen nur auf Vorbestellung bis Mittwoch unter Telefon 0160 7686902. Auf dem Sportgelände ist kein Verzehr erlaubt. Ein Lieferservice in folgende Dörfer ist möglich: Lustadt, Weingarten, Freisbach, Schwegenheim, Westheim, Lingenfeld und Zeiskam.