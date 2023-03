Zu einem dreisten Diebstahlsversuch kam es am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Mainzer Straße. Ein 27-jähriger Ladendieb nahm sich laut Polizei zwei Kfz-Zubehörteile aus der Auslage und entfernte noch im Markt mit einer Schere die Verpackungen. Sein Pech: Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und stellte den 27-Jährigen zur Rede. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.