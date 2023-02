Vor 65 Jahren gaben sich Hans Gilb und seine damalige Verlobte Renate Strohmeier auf dem Standesamt das Ja-Wort. Zwei Tage später, am 9. Februar, folgte die kirchliche Trauung. „Das ist unser eigentlicher Hochzeitstag“, sagt das Jubelpaar. Und der wird dann auch gefeiert.

„Ich bin damals mit dem Auto einfach so ’rum gefahren und da habe ich sie gesehen“, erinnert sich Hans Gilb. Dann habe er sich schlau gemacht und mal bei Strohmeiers angerufen, um sich mit Renate zu verabreden. Mit Freunden traf man sich zu einem Ausflug nach Heidelberg. „Das war am 7. Juli“, Hans Gilb erinnert sich genau an das Datum. Und da hat es dann gefunkt. „Wir haben unser Herz in Heidelberg verloren – aneinander“, sagen beide und freuen sich auch noch nach 65 Jahren darüber.

Das war im Sommer 1957, an Weihnachten gab es die Verlobung und zwei Monate später wurde geheiratet. „Was soll man da noch lange warten, wenn man weiß es stimmt.“ Dass beide aus der Möbelbranche stammen, bedeutete vor allem für Renate Gilb eine große Erleichterung. Als einziges Kind der Strohmeiers hat sie schon früh Verantwortung übernommen und im elterlichen Möbelhaus gearbeitet. Aber dann kam der Hans, der sich bereits 1956 mit einem Möbelhaus in Herxheim selbstständig gemacht hatte.

Das übergab er seinen Brüdern und baute gemeinsam mit seiner Frau das Möbelhaus Strohmeier Gilb auf, das sich 2020 auf Küchen spezialisiert hat. „Wir hatten immer viel Arbeit und ja auch noch die beiden Kinder“, erinnern sie sich. Ihre Tochter haben die beiden schon früh verloren. Sohn Matthias hat inzwischen selbst eine Familie und führt das Möbelhaus.