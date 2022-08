Etwa einen Kilometer vor der Abfahrt Germersheim-Nord kam es am Montag gegen 17.30 Uhr zu einer Unfallflucht auf der B9: Der oder die Beschuldigte war laut Polizei in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs und überholte einen Lkw. Beim Spurwechsel auf den Überholstreifen kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinterfahrenden Pkw. Der Unfallverursacher habe sich ohne Weiteres aus dem Staub gemacht. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.