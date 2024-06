Am Sonntagmorgen geriet ein 19-Jähriger Germersheimer mit seinem Pkw beim Überholen auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer aufgrund der nassen Fahrbahn ins Rutschen. Dabei kollidierte er mit der Schutzplanke und überschlug sich im weiteren Unfallverlauf. Alle Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt. Es entstand lediglich Totalschaden am Fahrzeug und an der Schutzplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro, so die Schätzung der Polizei.