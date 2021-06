Um 8.40 wurde der Polizei Germersheim ein Unfall auf der B9 Richtung Speyer gemeldet. Auf Höhe des Tankhofs Schwegenheim setzte ein 30-Jähriger zum Überholen eines Autos an und übersah dabei einen von hinten kommenden 50-jährigen Fahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten und waren nicht mehr fahrbereit. Der 50-jährige Mann wurde laut Polizei leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die B9 musste nicht gesperrt werden, der Verkehr konnte weiter fließen.