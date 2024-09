Jochen Geißer ( CDU), der in der konstituierenden Sitzung des neuen Ortsgemeinderates zum Ersten Ortsbeigeordneten und ständigen Vertreter von Ortsbürgermeister Dieter Hutzel (CDU) gewählt worden war, bekommt einen eigenen Geschäftsbereich. Auf Vorschlag des Ortsbürgermeisters kümmert sich Geißer künftig um die Anliegen der örtlichen Vereine, um kommunale Veranstaltungen wie „Kirwe“ oder „Eppleseefest“, Weihnachtsmarkt und Neujahrsempfang sowie um alles, was mit „Jugend und Senioren“ umschrieben werden kann. Dazu kommt allerdings auch noch das Aufgabengebiet „Digitalisierung und Social Media“. Als Erster Ortsbeigeordneter führt er auch den Vorsitz im neuen Ausschuss „Digitalisierung, Social Media und EDV“, dessen Mitglieder ebenso wie die der übrigen Ausschüsse des Rates am Mittwochabend einstimmig gewählt wurden. Laut Hauptsatzung soll der Beigeordnete für diesen großen Aufgabenbereich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 20 Prozent des Satzes, der der ehrenamtliche Ortsbürgermeister erhält.