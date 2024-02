Zum ersten Februar gab es im Ortsgemeinderat gleich zwei personelle Veränderungen. Der Beigeordnete Julian Martin (SPD) ist als Beigeordneter zurückgetreten. Er zieht aus Jockgrim weg und muss deshalb sein Amt abgeben. Ob sein Amt als Beigeordneter neu besetzt wird, sei noch nicht klar, antwortete Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann auf Nachfrage.

In der Sitzung am 18. Januar gab Volker Isemann eine persönliche Erklärung ab. „Ich trete aus der SPD-Fraktion aus und schließe mich als parteiloses Mitglied der Fraktion der Grünen im Ortsgemeinderat an“, verkündete er. Im Verbandsgemeinderat gehöre er als parteiloses Mitglied noch der SPD-Fraktion an. In einem Gespräch mit der RHEINPFALZ zu seinen Gründen sagte er, dass er für sich keine Zukunft mehr als Mitglied der SPD sehe, speziell im Ortsverband liege das an dort aktiven Personen.

Wegen des Todes des Ratsmitgliedes Peter Keiber, FWG, muss außerdem erneut ein Ratssitz durch einen Nachrücker besetzt werden.