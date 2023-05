Mit einem Paukenschlag endete die Sitzung des Ortsgemeinderates am Mittwochabend: Roland de Hooge gibt zum Monatsende seinen Aufgabenbereich (unter anderem Straßen, öffentliche Plätze, Gemeindewohnungen) ab. Er bleibt aber, wie er der „RHEINPFALZ“ gegenüber bestätigte, weiterhin Erster Ortsbeigeordneter von Neupotz.

Auch alle damit in Verbindung stehenden Aufgaben werde er weiterhin sehr gerne erfüllen, sagte de Hooge. So ist er der ständige Vertreter des Ortsbürgermeisters, der etwa die Tagesordnung für die Sitzungen im Benehmen mit den Beigeordneten aufstellen muss. Der 64-jährige de Hooge, der 2019 als Neuling in die Kommunalpolitik eingestiegen und auf Anhieb erstmals in den Ortsgemeinderat gewählt worden war, gehört der Fraktion der Freien Wählergruppe an. Für diese kandidierte er auch als Erster Beigeordneter und wurde mit 15 Ja-Stimmen auch gleich gewählt.

Er wolle, so Roland de Hooge, für die Gemeinde Neupotz etwas bewegen, habe aber bemerkt, dass dies gar nicht so einfach sei. Es seien vor allem persönliche Gründe, die ihn bewogen hätten, auf den Geschäftsbereich zu verzichten. In seiner bisherigen Rolle habe er nicht das umsetzen können, was er sich so vorgestellt habe. Auch sei die Zusammenarbeit mit dem Ortsbürgermeister nicht so gewesen, wie er sich das gewünscht hätte. Es habe einfach nicht gepasst mit uns beiden, sagte er. So beklagte de Hooge auch seine „fehlende Einbindung“ in verschiedene Vorgänge. Ortsbürgermeister Roland Bellaire (CDU) war bei der vergangenen Kommunalwahl mit 72 Prozent wiedergewählt worden. Die CDU stellt im Rat mit sieben Sitzen die stärkste Fraktion, gefolgt von der Freien Wählergruppe mit sechs Sitzen und der SPD mit drei Sitzen. Die informelle Zusammenarbeit von FWG und SPD, die schon 2019 bei der Wahl der Zweiten Beigeordneten Gisela Vorpahl (SPD) deutlich geworden war, sorgt bei der CDU und dem gewählten Ortsbürgermeister doch hin und wieder für Kummerfalten.