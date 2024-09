In der zweiten Sitzung des neuen Gemeinderats wurden dem ersten Beigeordneten Rainer Hartard (FWG), dem zweiten Beigeordneten Marcel Emnet (Bürger für Zeiskam, BfZ), und dem dritten Beigeordneten Gerhard Litzler (FWG) die Geschäftsbereiche zugeteilt.

Im Vorfeld der Ratssitzung hatten die Fraktionen diese Zuständigkeiten festgelegt. Wegen Sonderinteressen mussten die Beigeordneten und Bürgermeisterin Susanne Lechner ( FWG) im Publikum Platz nehmen und durften nicht an der Abstimmung teilnehmen. Damit ging die Sitzungsleitung für diesen Tagesordnungspunkt an das älteste anwesende Ratsmitglied, Matthias Humbert (FWG). Unter seiner Leitung bestätigte der Gemeinderat einstimmig die Zuteilung der Geschäftsbereiche.

Fortan ist Hartard unter anderem für den Jagdvorstand und den Friedhof verantwortlich, womit der Vorsitz im Friedhofausschuss verbunden ist, verantwortlich, während Emnet für Angelegenheiten wie den Jugendtreff, die Grundschule und den Kindergarten zuständig ist. Damit geht automatisch der Vorsitz im Schulträgerausschuss an ihn. In Litzlers Amtsbereich fallen beispielsweise die Pflege und Unterhaltung von Landwirtschaftswegen, Gräben, Dorfbäche oder auch die Betreuung von kulturellen Veranstaltungen wie der Kirwe. Ebenfalls wird er Vorsitzender in den Ausschüssen für Land- und Forstwirtschaft sowie Umweltschutz. Nach der Abstimmung setzten die Bürgermeisterin und die Beigeordneten sich wieder zu den anderen Ratsmitgliedern.

Im Anschluss segnete der Rat einstimmig die Besetzung der Ausschüsse ab, die die Fraktionen schon zuvor festgelegt hatten. Demnach bestehen nur der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Schulträgerausschuss aus sieben Mitgliedern, alle anderen aus acht Mitgliedern. Für jedes Mitglied wurde zeitgleich ein Stellvertreter vorgeschlagen, der das reguläre Mitglied bei Abwesenheit vertritt. Gemäß des Ergebnisses der Kommunalwahl stehen in den achtköpfigen Ausschüssen der FWG fünf Sitze, den BfZ zwei und der CDU ein Sitz zu, bei den Ausschüssen mit sieben Mitgliedern erhält die FWG vier Sitze, die BfZ zwei und die CDU einen Sitz. Eine Besonderheit im Schulträgerausschuss: Auch Vertreter von Schulleitung und Eltern sind dabei.