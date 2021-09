Die Polizei sucht eine bislang unbekannte Autofahrerin, die am Freitagmorgen gegen 8 Uhr am Lindenplatz in Schwegenheim bei einem Wendemanöver mehrere Treppenstufen und eine Straßenlaterne beschädigt hat. Bei der flüchtenden Fahrerin soll es sich um eine etwa 60 Jahre alte Frau mit hellen Haare gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.