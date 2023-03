Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Weiße Ring hilft Opfern von Straftaten. Dieses Jahr haben die Helfer des Vereins schon Kontakt mit 68 Menschen in der Südpfalz gehabt, die Hilfe benötigten. Es geht um Betrug, Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauch von Kindern. Nun will der Verein auch in der Prävention aktiv werden.

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Heinz Pollini Außenstellenleiter des Weißen Rings für die Südpfalz. Und in der Zeit haben die Beratungszahlen im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.