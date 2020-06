Am Samstag streifte ein Verkehrsteilnehmer gegen Mittag mit seinem Fahrzeug in der Merianstraße in Germersheim einen am Fahrbahnrand geparkten weißen SUV und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.