Bei Arbeiten am Dach eines in der Straße „Im Schollengarten“ stehenden Firmengebäudes in Bruchsal-Untergrombach ist am Dienstag gegen 9.30 Uhr ein 57 Jahre alter Arbeiter durch eine Dachluke mehrere Meter zu Boden gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann laut Polizeibericht mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in eine Spezialklinik. Die Polizei hat zu den Ermittlungen einen Vertreter des Landratsamtes hinzugezogen.