Bei einem Streit in der Karlsruher Innenstadt soll eine Person mit einem Beil bedroht worden sein. Laut Karlsruher Polizei hatten Passanten am frühen Samstagmorgen gegen 5.25 Uhr in der Amalienstraße einen Streit zwischen mindestens zwei Personen bemerkt. Dabei soll einer der beiden ein kleines Beil in der Hand gehabt und schließlich den anderen auch verfolgt und dabei bedroht haben. Polizisten fanden aber nur noch die Person mit dem Beil vor, kontrollierten sie und stellten das Werkzeug sicher. Nun sucht die Polizei die Person, die bedroht wurde. Diese oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0721/666-3311 bei der Karlsruher Polizei zu melden.