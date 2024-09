Am Kerwe-Sonntag, 8. September, ist es wieder soweit. Erstmals nach einer ganz langen Pause wird die Herrengasse in Minfeld wieder zur Rennstrecke für Seifenkisten. Diese werden ab 11.30 Uhr technisch abgenommen und können Probeläufe absolvieren, ehe von 14 bis 17 Uhr dann jeweils zwei Wertungsrennen in den Bambini, Freestyle und Profi genannten Klassen ausgetragen werden. Bei den Profis antreten werden, wie jetzt bekannt wurde, auch zwei Promis: Der Minfelder Ortsbürgermeister Martin Volz, der zugleich Schirmherr des Seifenkistenrennens ist, und der Kandeler Verbandsbürgermeister Volker Poß werden sich ein Rennen liefern. Sie folgen damit dem Vorbild ihrer Vorgänger Clemens Nagel und Günter Tielebörger, die sich zuletzt 1994 ein spannendes Rennen geliefert hatten. Volz und Poß haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, saßen sie doch noch nie in einer Seifenkiste. Beide kennen aber die Rennstrecke ganz gut und wollen – angefeuert von hoffentlich vielen Zuschauern – alles geben, um gute Zeiten zu erzielen und sicher über die Ziellinie zu kommen. Der Auslauf erfolgt dann im „Grünen Winkel“, einer Verlängerung der Herrengasse. Wegen des Rennens besteht am Sonntag nicht nur für die Anwohner ein absolutes Parkverbot.