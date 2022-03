Drei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro waren am Dienstag gegen 4.25 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B35. Ein 32-Jähriger war auf der Kammerforststraße in Richtung der Kreuzung der B35 unterwegs, um nach links nach Forst abzubiegen. Zur selben Zeit überfuhr ein von Forst kommender 25 Jahre alter Lkw-Gespann-Fahrer offenbar das für ihn geltende Rotlicht und stieß gegen den Pkw. Der Autofahrer war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle Insassen, der 32-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 29 und 30 Jahren, wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Erst gegen 6.35 Uhr waren alle Fahrbahnen an der Kreuzung wieder frei.