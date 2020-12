Am Freitag Nachmittag zwischen 15.45 und 16.15 Uhr wurden in Germersheim in der Rheinbrückenstraße aufgrund der eingeschränkten Sicht durch Nebel Verkehrskontrollen durchgeführt. Sieben Fahrzeuge wurde wegen defektem Abblendlicht beanstandet, so die Polizei. Bei einem weiteren PKW wurde mangelhafte Bereifung festgestellt. Außerdem war ein Fahrer nicht angegurtet