Gleich drei Einbrüche sowie Diebstähle musste die Polizei in der Nacht auf Mittwoch im Gewerbegebiet von Hochstetten und an der Kartbahn in Liedolsheim verzeichnen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Eindringlinge zunächst gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Straße Römeräcker in Liedolsheim. Im Inneren entdeckten die Eindringlinge einen Zigarettenautomaten, den sie komplett an sich nahmen. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe eines Nachbarbetriebes ein und gelangten so in die Halle. Dort öffneten sie gewaltsam den zuvor entwendeten Zigarettenautomaten und nahmen die Zigaretten sowie das Bargeld an sich. In der Halle selbst wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. In einem Büroraum entdeckten die Täter einen Tresor, den sie mit Gewalt öffneten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe an sich nahmen. Anschließend entdeckten die Diebe auf einem abgestellten Firmenfahrzeug fünf Werkzeugkisten, die sie mitnahmen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es auf der Kartbahn Liedolsheim. Dort wüteten die Täter vermutlich mit einer Flex, um in die Fahrzeughalle sowie in die Gaststätte zu gelangen. Sie entwendeten mehrere Bekleidungsstücke sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. In der Gaststätte nahmen sie Bargeld aus einer Geldkassette an sich. Der Sachschaden sowie Diebstahlsschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.