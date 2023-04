Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Stadt Germersheim ereigneten sich im vergangenen Jahr viele Straftaten. Auch in der Region sticht die Stadt mit diesen negativen Zahlen hervor. Doch ist die Stadt wirklich so kriminell?

Die Polizisten der Inspektion Germersheim haben wieder mehr Kriminalfälle zu bearbeiten. 20.716 Einwohner zählt die Stadt, 2118 Straftaten wurden im vergangenen Jahr in ihr verübt. 2020 gab es mit