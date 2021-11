Am Dienstagabend kontrollierte die Polizei in Germersheim und Rülzheim mehrere Personen und den Verkehr. Bei fünf Personen wurden Betäubungsmittel in geringer Menge gefunden und sichergestellt. Bei zwei weiteren Personen wurden EC-Karten entdeckt, die ihnen nicht gehörten. Es wurde Strafanzeige erstattet. Weiterhin wurde ein 31-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad kontrolliert, der nicht die gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zudem wurden laut Polizeibericht noch drei Ordnungswidrigkeiten gegen das Waffengesetz geahndet.