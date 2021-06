Eine positive Bilanz zieht die Polizei Germersheim im Nachgang zu zwei Lasermessungen in Germersheim und Weingarten am Dienstag. Zunächst gab es eine Geschwindigkeitskontrolle von 20.15 bis 21 Uhr in der Hauptstraße in Weingarten. „Dabei konnten erfreulicherweise keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Zwei Autofahrer hatten jedoch ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt und wurden verwarnt. Von 22.15 bis 23.15 Uhr wurde die Kontrolle in der Mozartstraße in Germersheim fortgesetzt. Hier waren insgesamt drei Fahrzeuge zu schnell.