Diese Kontrolle hat sich gelohnt: Um 0.30 Uhr am Freitag überprüften Polizeibeamte in der Habsburgerallee in Hagenbach einen Opel Zafira. „Bei der Kontrolle zeigten die beiden Insassen ein äußert nervöses Verhalten“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Dazu hatten die beiden jungen Männer gleich mehrere Gründe: Im Heckbereich des Fahrzeugs wurde ein auseinandergebautes hochwertiges Mountainbike gefunden. Im Zuge der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrrad entwendet worden war. Bei der weiteren Durchsuchung wurden im Fahrzeug abgeflexte Katalysatoren und das entsprechende Werkzeug gefunden.

Die beiden 22- und 27-jähringen Personen wurden vorläufig festgenommen. Der Fahrer stand zudem noch unter Einfluss von Betäubungsmitteln und musste eine Blutprobe abgeben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.