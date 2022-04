Ein Auto ist am Montagmittag in einem Baustellenbereich auf der B10, zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord (Hagsfeld-Pfinztal) und Grötzingen, frontal mit einem Bagger zusammengestoßen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Als die Feuerwehr gegen 13 Uhr an der Unfallstelle eintraf, hatten Ersthelfer die schwer verletzte Beifahrerin des Pkws bereits aus dem Fahrzeug befreit. Der Pkw-Fahrer wurde mit hydraulischem Rettungsgerät befreit, teilt die Feuerwehr der Stadt Karlsruhe mit. Die Reanimation wurde sofort eingeleitet. Der Fahrer des Pkw verstarb dennoch am Unfallort. Der Baggerfahrer wurde leicht verletzt.

Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 20.000 Euro. 18 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auslaufende Betriebsstoffe wurden einem Chemikalienbinder aufgenommen.