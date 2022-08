Nach der Coronazwangspause feiert das „Zwewwldorf“ wieder Kirwe, und zwar von Freitag, 26., bis Montag, 29. August, auf dem Kirweplatz, wo viel Musik ertönt.

Los geht es freitags, 18 Uhr, mit dem Einmarsch der Hoheiten und Ehrengäste, die um 17.45 Uhr am Rathaus zu ihrem kleinen Umzug starten, musikalisch begleitet vom Musikverein Ottersheim.

Nach der Ansprache von Bürgermeisterin Susanne Lechner wird die amtierende Zwiebelhoheit Leonie I. verabschiedet und die neue Zwiebelhoheit gekrönt! „Kirweredner Erle“ wirft schelmischen Blick auf das Dorfgeschehen. Im Anschluss gibt es eine Autogrammstunde mit den Hoheiten. Nach dem Auftritt der Ottersheimer Musikanten ertönt Musik aus der „Konserve“. Fürs leibliche Wohl sorgen an allen Tagen Vereine. Zudem sorgen Schausteller mit Kinderkarussell, Angeln, Ballons und Dosenwerfen sowie Süßwaren für Abwechslung.

Kirwelauf

Am Samstag beginnt um 17 Uhr der Lauf zugunsten der Grundschule (ohne Anmeldung) mit Start und Ziel auf dem Kirweplatz. Pro gelaufener Runde spendet die Gemeinde 50 Cent für neue Pausenspiele.

Von Samstag bis Montag spielen Bands auf einer Bühne auf dem Kirweplatz Live-Musik: am Samstag ab 19.30 „Lou & Matt“, am Sonntag ab 18.30 Uhr „Jo’s Mum“ und am Montag ab 19 Uhr Marcel Scherrer, ein Kirchberger. Am Sonntag gibt es nach dem ökumenischen Gottesdienst auf dem Kirweplatz ein Weißwurstfrühstück und danach Mittagessen. Am Nachmittag können auf der Bühne Vereine und Gruppen ihre Arbeit vorstellen. Parallel dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Lichtergarten

Rosemarie und Heinz Lechner, Friedhofstraße 12a, öffnen am Sonntag und Montag, jeweils 14 bis 18 Uhr, ihre Gartentür; es gibt Kaffee und Kuchen. In den Abendstunden wird Otto Reicherts grünes Reich bis 23 Uhr zum Lichtergarten. Am Montag steht ab 15 Uhr eine Kaffeetafel auf dem Kirweplatz. Jeder kann sich dazu selbst Kaffee und Kuchen oder etwas zum Knabbern und Geschirr mitbringen und mit Zeiskamern plaudern. Auch die neue Zwiebelkönigin wird mit dabei sein. Auch das „Reiterstübchen“ (freitags bis sonntags) und die „Schicke Markthalle“ (freitags bis montags) sind an den Kirwetagen geöffnet.