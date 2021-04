Kreis Germersheim. Um Demokratie zu üben, wird bei der Juniorwahl parallel zur Bundestagswahl im September im Kleinen durchgespielt, worauf es im Großen ankommt. Schüler und Schülerinnen ab der 7. Klassen sind aufgerufen ihre Stimme abzugeben.

Wer unter 18 Jahre alt ist, darf per Gesetz noch nicht wählen. „Die Juniorwahlen bieten die Möglichkeit, die Demokratie trotzdem schon zu erproben“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart. Die Juniorwahl biete „den künftigen Wählern eine tolle Möglichkeit, sich intensiv mit dem Thema Wahl auseinanderzusetzen und Politik direkt zu erleben“, sagt Gebhart. Einen Monat vor der Bundestagswahl bereiten sich Schüler im Unterricht vor und setzen am Wahltag ihr Kreuz. Das Ergebnis werde dann ebenfalls am Wahlsonntag bekannt gegeben. Die Juniorwahl werde bundesweit seit 1999 angeboten; über 3.8 Millionen Jugendliche haben sich seither beteiligt.

