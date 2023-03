Bei Arbeiten zum Ausbau des Netzes der Deutschen Glasfaser in Zeiskam, sei in jüngster Zeit dreimal eine Gasleitung beschädigt worden. Darüber informierte Peter Herzog (FWG, Zeiskam) den Verbandsgemeinderat. Glücklicherweise sei nichts passiert. In einem Fall sei zufälligerweise ein Feuerwehrmann vorbeigekommen, der Gasgeruch wahrgenommen habe, als die Arbeiter die Baugrube schon zuschütten wollten. Die Verständigung mit den Leuten sei schwierig, sagte Herzog, da sie kein Deutsch sprächen. Christian Hambsch (FDP, Bellheim), selbst Chef einer Baufirma, glaubt, dass es viele solcher Schäden gibt, die noch unbekannt sind und dass da „noch einiges auf uns zukommen könnte“. Die Verbandsgemeinde habe bei der Abnahme der Baustelle kaum eine rechtliche Handhabe, da sie kein unmittelbarer Vertragspartner sei. Auftraggeber sei in diesem Fall die Deutsche Glasfaser. Auch andere Ratsmitglieder, teils auch Ortsbürgermeister berichteten von ähnlichen Erfahrungen und teils unsachgemäß ausgeführten Arbeiten. Die Schadensregulierung sei in solchen Fällen oft schwierig, zumal wenn die Schäden erst nach Jahren zu Tage treten.