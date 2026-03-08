Netto will am südlichen Ortsrand von Maximiliansau einen Lebensmittelmarkt bauen. Der Discounter hat gute Argumente, doch es gibt auch Widerspruch.

Die Sitzungen des Ortsbeirats Maximiliansau stoßen in der Regel auf reges Interesse in der Bevölkerung. An diesem Donnerstagabend war der Ratssaal im Bürgerhaus noch ein bisschen besser gefüllt als sonst. Grund war die Vorstellung der Planung für den Bau eines großflächigen Netto-Lebensmittelmarktes auf einem städtischen Grundstück an der Cany-Barville-Straße. Im Ort wird das Thema kontrovers diskutiert, das gibt auch das Ergebnis der Abstimmung im Ortsbeirat wieder: 7 Nein-Stimmen, 6 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen. Zwei Tage zuvor hatte sich bereits der städtische Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen mit dem Thema befasst, dort wurde das Vorhaben bei 3 Enthaltungen einstimmig befürwortet. Wobei es in beiden Sitzungen nicht um eine Grundsatzentscheidung ging, ob sich ein weiterer Lebensmittelmarkt im Ortsbezirk ansiedeln darf oder nicht, sondern darum, ob der „geplante Standort für die Errichtung des großflächigen Lebensmittelmarktes den städtebaulichen Vorstellungen und Zielen entspricht“. Die Diskussion im Ortsbeirat war aber doch grundsätzlicher.

Doch der Reihe nach. Verantwortlich für die Planung des Lebensmittelmarktes ist die Firma Ratisbona mit Sitz in Regensburg. Aus deren Niederlassung in Düsseldorf war Anna Noll in die Südpfalz gekommen, um die Pläne vorzustellen. Das 1987 gegründete Unternehmen hat laut Noll schon rund 1280 Lebensmittelmärkte geplant, nicht nur für Netto. Aber mit der Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG mit Hauptsitz im bayerischen Maxhütte-Haidhof sind die Verbindungen eng, wurden beide Unternehmen doch von Rudolf Schels gegründet.

Nachhaltiges Konzept

Der am südlichen Ortsrand von Maximiliansau – gegenüber vom Umspannwerk – geplante Markt soll eine Verkaufsfläche von 1045 Quadratmetern haben. Vision von Ratisbona sei es, so Noll, nach dem Cradle-to-Cradle-Designprinzip die nachhaltigsten Lebensmittelmärkte der Welt zu bauen. „Cradle to cradle“ heißt, dass die verwendeten Materialien und Komponenten eines Produkts wiederverwendet oder recycelt werden können. Der Markt soll demnach in Holzbauweise errichtet werden. Großen Wert werde auch auf das Erscheinungsbild der Außenanlagen gelegt.

Als Beispiel, wie eine moderne Netto-Filiale aussehe, nannte Sarah Kautz den Markt in der Kandeler Saarstraße, der im vergangenen Jahr abgerissen und neu aufgebaut wurde. Kautz ist Gebietsleiterin Expansion bei Netto und zuständig auch für Wörth und Umgebung. Kein gutes Beispiel sei dagegen der Markt in Wörth. Im Ausschuss wurde Kautz gefragt, ob dieser geschlossen werde, sobald der Markt in Maximiliansau eröffnet sei. „In Wörth haben wir das typische Mieterproblem. Wir wollen den Markt sanieren. Mit dem bisherigen Besitzer waren wir uns einig, dann gab es einen Besitzerwechsel, seither herrscht Funkstille“, sagte Kautz. Derzeit gebe es keine Pläne den Markt in der Wolfsgewanne zu schließen.

Durchfahrtsverbot muss verlegt werden

In Maximiliansau sollen 15 neue Arbeitsplätze entstehen, dazu soll dort jährlich ein Auszubildender in sein Berufsleben starten. Im Eingangsbereich soll es eine Bäckerei mit Café geben. Eine Metzgerei sei dagegen nicht geplant. „Wir werden keine Frischetheke haben“, betonte Kautz. Damit stehe man nicht in Konkurrenz zum Nahkauf im Ort, der das anbiete. Es werde keinen Verdrängungswettbewerb geben. „Unsere Zielgruppe sind die Bürger im südlichen Teil von Maximiliansau“, so Kautz.

Sollte die Netto-Filiale in Maximiliansau gebaut werden, muss das Durchfahrtsverbotsschild versetzt werden. Foto: Jörg Petri

Der Markt soll fußläufig erreichbar sein. Dafür müssten Rad- und Gehweg in der Pfortzer Straße verlängert werden. Diese befinden sich auf der anderen Straßenseite. Ein Übergang werde dann eingerichtet, kündigte Bürgermeister Steffen Weiß (FWG) an. Die Pläne sehen derzeit die Einfahrt über die Cany-Barville-Straße vor. Das könnte sich aber ändern, sollte der schon länger beschlossene Ausbau der Cany-Barville-Straße erfolgen. Die Ausbaupläne sehen im Bereich Cany-Barville-Straße/Pfortzer Straße einen Kreisel vor. Ein Kreisel an dieser Stelle würde auch ein anderes Problem lösen. Das vom Hagenbacher Kreisel bis nach Maximiliansau geltende Durchfahrtsverbot für Lkw müsste aufgehoben werden, sollte der Lebensmittelmarkt gebaut werden, schließlich müsste dieser beliefert werden. Außerdem müsste wegen der Öffnungszeiten das zwischen 6 und 8.30 Uhr geltende Durchfahrtsverbot für Pkw aufgehoben werden. Dieses wurde eingerichtet, weil bei Staus auf der Rheinbrücke während des Berufsverkehrs viele Autofahrer durch Maximiliansau fahren, um abzukürzen. Dem Ort droht dann regelmäßig der Verkehrskollaps. Gäbe es einen Kreisel in der Cany-Barville-Straße/Pfortzer Straße könnte ab dort das Durchfahrtsverbot gelten.

Der im Oktober in der Kandeler Saarstraße eröffnete Netto-Markt gilt als Vorbild für einen modernen Lebensmittelmarkt. Foto: Jörg Petri

Hauptthema in der anschließenden Diskussion war der alteingesessene Nahkauf im Ortszentrum. „Jeder hat ein gewisses Budget für Lebensmittel zur Verfügung, aber sein Geld kann man nur einmal ausgeben“, gab Helge Hoffmann (SPD) zu bedenken. Bei vielen Sozialdemokraten herrscht die Sorge vor, dass dem Nahkauf die Kunden verloren gehen könnten. „Es wird eine Nachfrageanalyse geben, bevor wir die Pläne weiter vorantreiben“, kündigte Kautz an. Bürgermeister Weiß erinnerte daran, dass Wörth zusammen mit Kandel Mittelzentrum sei. Es gebe ein gemeinsames Einzelhandelskonzept, das aber bedauerlicherweise seit 2009 nicht fortgeschrieben worden sei. Das solle demnächst nachgeholt werden. Es sei nicht unwahrscheinlich, so Weiß, dass dabei ein Nachholbedarf bei der Nahversorgung festgestellt werde. „Außerdem wurden ja auch zuletzt hier im Ortsbeirat größere Bauvorhaben besprochen“, betonte Weiß. Auf dem Kappelmann-Gelände will die Wohnbau noch in diesem Jahr mit dem Bau von 50 Wohnungen beginnen; voraussichtlich in der ersten Hälfte soll das Wohnbauprojekt „Max im Woog“ auf dem ehemaligen SBK-Gelände umgesetzt werden, dort sollen 108 Wohnungen entstehen. Heißt: Maximiliansau wird in nicht allzu ferner Zukunft einige hundert Einwohner mehr haben.

Der Stadtrat entscheidet am 24. März

Für den geplanten Standort des Netto-Markts sieht der Regionalplan einen Regionalen Grünzug sowie ein Vorbehaltsgebiet für den Hochwasserschutz vor. Dem Vorhaben stehen raumordnungs- und landesplanungsrechtliche sowie wasserrechtliche Vorschriften entgegen. Ob die Verwaltung mit der Prüfung beauftragt wird, ob eine Realisierung des Lebensmittelmarkts dennoch möglich ist, entscheidet der Stadtrat in seiner Sitzung am 24. März. Vom Bauausschuss hat er dafür eine Empfehlung bekommen, vom Ortsbeirat nicht.