Eine Zeugin beobachtete am Mittwochabend vier Männer, die sich auffällig auf dem Schulhof der Richard-von-Weizsäcker Realschule verhalten hatten. Als die vier jungen Männer von den hinzugerufenen Polizisten kontrolliert werden sollten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Ein 18-Jähriger wurde im Fronte-Lamotte-Park eingeholt und kontrolliert. Schnell wurde der Grund für den Fluchtversuch klar, so die Polizei. Beim Wegrennen verlor er nämlich eine Plastiktüte, in der sich Marihuana befand. Neben dem Hausfriedensbruch erwartet ihn nun auch eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.