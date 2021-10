Beim Versuch in einen Kindergarten in der Wilhelmstraße einzubrechen, stürzte am frühen Sonntagmorgen ein 33-Jähriger vom Dach. Zeugen meldeten kurz nach 2 Uhr, dass eine Person auf das Dach des Gebäudes klettern würde. Beim Eintreffen der Streife kam der 33-Jährige den Beamten aus dem Innenhof entgegen. Er war augenscheinlich verletzt und hatte verschmutzte Kleidung. Als er von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden sollte, flüchtete er, konnte aber eingeholt und festgenommen werden, teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte er zunächst versucht eine Glastür zum Kindergarten einzutreten. Als dies misslang, stieg er aufs Dach um in das Gebäude zu gelangen. Dabei stürzte er in den Innenhof auf einen Blumenkübel.