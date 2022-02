Ein bislang unbekannter Täter brach am Mittwochabend in eine Corona-Teststation in der Bonhoefferstraße ein und entwendete etwa 130 Schnelltests. Offenbar verschaffte sich der Einbrecher zwischen 20 und 22 Uhr Zutritt zur Teststation im Karlsruher Stadtteil Oberreut, indem er die Containertüre aufhebelte. Eine angelehnte Tür und durchwühltes Inventar fand der Inhaber der Teststation vor, als er gegen 22 Uhr zurückkam. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721 666-3411 entgegen.