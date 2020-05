Von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21 Uhr und 13.25 Uhr hebelten unbekannte Täter die Holzeingangstür des Boule Vereins in Winden auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen des Vereins. Entwendet wurden hierbei Spirituosen und zwei Pokale.

Im selben Zeitraum entwendeten unbekannte Täter aus einer unverschlossenen Gartenlaube in der Hauptstraße in Winden zwei Kisten Bier, Spirituosen und eine Axt mit Brandmarke. Ob hierbei ein Zusammenhang zu dem Einbruch in den Boule Verein besteht, ermittelt ermittelt die Polizei.

Die Polizei Wörth bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch zu melden (07271 92210).