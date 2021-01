Weil er beim Ladendiebstahl erwischt wurde, hat ein Jugendlicher am Montagnachmittag eine Supermarktangestellte zu Boden gestoßen und dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wollten drei Jugendliche, darunter ein Mädchen, gegen 19 Uhr die Kassenzone des Einkaufsmarktes in der Ortenbergstraße passieren, als eine Diebstahlsicherung auslöste. Die Kassiererin habe gemeinsam mit einer Kollegin den 15-Jährigen angesprochen. Zunächst habe er geleugnet, etwas gestohlen zu haben. Laut Polizei hatte er jedoch unter seiner Jacke zwei Flaschen eines hochprozentigen alkoholischen Getränkes versteckt.

Mit Ellenbogen geschlagen

Nachdem der Junge bemerkt hatte, dass die Polizei gerufen wurde, rammte er nach Zeugenangaben seinen Ellbogen gegen eine der beiden Mitarbeiterinnen, die daraufhin zu Boden stürzte und dort mit dem Kopf aufprallte. Sie wurde hierbei so schwer verletzt, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Laut Polizei konnte der 15-Jährige von einem Zeugen beim Verlassen des Marktes festgehalten werden. Seinen beiden möglichen Mitstreitern, einem 17-Jährigen und einer ebenfalls 15-Jährigen, gelang die Flucht aus dem Markt. Sie seien später durch Polizeibeamte in der Nähe festgenommen werden. Es wird ermittelt, inwiefern sie an der Tat beteiligt waren. Alle Jugendlichen wurden an die Eltern überstellt.